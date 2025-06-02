شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 2-6-2025 استقرار أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي تسجيل 49.63 جنيه للشراء و 49.76 جنيه للبيع.

ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين ، فى البنك الاهلي 49.68 جنيه للشراء 49.78 جنيه البيع ، فى بنك مصر 49.67 جنيه للشراء 49.77 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.67 جنيه للشراء 49.77 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.67 جنيه للشراء 49.77 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى49.68 جنيه للشراء.49..48 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر49.67 جنيه للشراء.49.77 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.67 جنيه للشراء.49.77 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"49.67 جنيه للشراء.49.77 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة49.67 جنيه للشراء.49.77 جنيه للبيع.