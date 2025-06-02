شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يونيو 2025 فى السعودية عيار 21 بـ347 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب فى السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

عيار 24 سجل 396.50 ريال

عيار 22 سجل 363.50 ريال

عيار 21 سجل 347.00 ريال

عيار 18 سجل 297.50 ريال

عيار 14 سجل 231.25 ريال

عيار 12 سجل 198.25 ريال

الاونصة12334.75 ريال

الجنيه الذهب2776.00 ريال

الأونصة بالدولار3292.10 دولار

سعر الذهب اليوم فى السعودية



شهد الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي ليقلص جزء كبير من مكاسبه الأسبوع السابق، ليستمر الاستقرار والتحركات العرضية في السيطرة على حركة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الاضطراب في السياسات الأمريكية ومدى تأثيرها على أسواق المعدن النفيس.