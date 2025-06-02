شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 75.5% من تعاملات البورصة خلال مايو والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر مايو الماضي، بقيمة تداول بلغت 23.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 18.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 14.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 12.8 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.5%، وفي المركز الخامس شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 12.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.2%.

وجاء في المركز السادس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 11.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7%، وبلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 9.3 مليار جنيه بنسبة 5.5%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 9.2 مليار جنيه بنسبة 5.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 9 مليارات جنيه، و7.8 مليار جنيه، بنسبة 5.3%، 4.6%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 32696.79 نقطة، خلال جلسات شهر مايو الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 9506.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 12950.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 40725.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 11.17% ليغلق عند مستوى 13018.59 نقطة.