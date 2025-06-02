شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون دولار تراجع بواردات مصر السلع الاستهلاكية المعمرة فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة في شهر فبراير الماضي بشكل ملحوظ، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2024.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالي واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة سجلت نحو 302 مليون و953 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 338 مليون و77 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2024، بتراجع بلغت قيمته 35 مليون و124 ألف دولار، وتناولت البيانات أبرز السلع التي أدت إلى تراجع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، وعلى رأسها واردات السيارات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 211 مليون و31 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 244 مليون و787 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2024، بتراجع بلغت قيمته 33 مليون و756 ألف دولار.

وتضمنت قائمة التراجعات أيضا كلا من واردات أجهزة التليفون للأفراد وبلغت قيمتها 254 ألف دولار فقط في فبراير الماضي، مقابل 762 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2024، بتراجع بلغت قيمته 508 ألف دولار، إلى جانب واردات الأثاث والمقاعد وبلغت قيمتها 7 ملايين و836 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 9 ملايين و639 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2024، بتراجع بلغت قيمته مليون و803 ألف دولار.