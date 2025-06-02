شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أنواع السيارات الملاكي الأعلى ترخيصا خلال أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، عن أن ماركة نيسان قد حصدت المركز الأول في السيارات الملاكي الأعلي ترخيصا خلال شهر أبريل 2025 بواقع 1566 سيارة.

وجاء في المركز الثاني هيونداى 1368 سيارة وفي المركز الثالث شيرى 1290 سيارة المركز الرابع إم جى 1200 سيارة وفي المركز الخامس كيا 725-متقدم مركز عن الشهر السابق، وفى المركز السادس مرسيدس 675 متاخرا مركز عن الشهر السابق، سيارة وفى المركز السابع شيفوروليه 549 سيارة متقدمه 5 مراكز عن الشهر السابق، وفى المركز الثامن تويوتا 546سيارة وفى المركز التاسع فولكس فاجن 526 سيارة وفى المركز العاشر جيتور 561 سيارة.

يذكر أن أرقام السيارات الملاكي المرخصة والمؤمن عليها خلال أبريل 2025 سجلت 14148سيارة ملاكي .

وجاء من بينها 235سيارة موديل 2022 و242 سيارات موديل 2023 و1941 موديل 2024 و11302موديل 2025 و188 موديل 2026 .