شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمنت واللدائن على رأس أهم السلع التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2024، لتصل إلى 7.7 مليار دولار، ارتفاعا من 7.4 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة بلغت 300 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2024، وكان على رأسها الأسمنت والجبس وملح طعام بقيمة 694.4 مليون دولار، يليها صادرات اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 590.5 مليون دولار، ثم منتجات مطاحن بقيمة 397 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 357.8 مليون دولار، إلى جانب حديد وصلب بقيمة 289.4 مليون دولار، وأخيرا مصنوعات حجر وأسمنت متنوعة بقيمة 279.2 مليون دولار .

وجـاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى استيراداً من مصرخلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2 مليار دولار، يليها المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم تونس 372 مليون دولار، ثم كينيا 307 مليون دولار ثم ساحل العاج 251 مليون دولار، ثم غانا 239 مليون دولار، ثم نيجيريا 151 مليون دولار، ثم مدغشقر 132 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقى 2.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.5 % .