شكرا لقرائتكم خبر عن مع افتتاح التداولات الأسبوعية.. سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب فى السوق المحلى تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضى ومع افتتاح الأسبوع الجديد قد يغير الذهب مساره نحو الصعود.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5246 جنيهًا

- عيار 21: 4590 جنيهًا

- عيار 18: 3934 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا

شهد الذهب ضغط سلبي خلال الأسبوع الماضي بعد اعلان ترامب عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% ليعيد العمل بموعد نهائي في 9 يوليو للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة للتوصل إلى اتفاق.

وفرت هذه الخطوة بعض الراحة للأسواق التى كانت تخشى تدهور أوضاع التجارة العالمية، وشجعت على شراء الأصول التى تعتمد على المخاطرة على حساب الذهب. بالإضافة إلى التعافى الذى سجله الدولار الأمريكى خلال الأسبوع وزاد من الضغط السلبى على الذهب.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكى ارتفاع سنوى بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة فى سبتمبر.

كما صرحت مارى دالى رئيسة البنك الاحتياطى الفيدرالى فى سان فرانسيسكو يوم الخميس أن صانعى السياسات ما زالوا قادرين على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ولكن ينبغى أن تبقى الأسعار ثابتة فى الوقت الحالى لضمان أن التضخم يسير على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك المركزى البالغ 2%.