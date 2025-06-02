الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 3060 جنيها

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سعر الذهب اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 3060 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 02 يونيو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

 

أسعار الذهب في مصر اليوم:
  • عيار 24: 5246 جنيهًا
  • عيار 21: 4590 جنيهًا
  • عيار 18: 3934 جنيهًا
  • عيار 14: 3060 جنيها
  • الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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