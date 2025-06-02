شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 3060 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

عيار 24: 5246 جنيهًا

عيار 21: 4590 جنيهًا

عيار 18: 3934 جنيهًا

عيار 14: 3060 جنيها

الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر اليوم:



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً