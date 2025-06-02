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القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 2 يونيه 2025، أمام الجنيه فى البنك الأهلي المصري 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك المصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن 49.68 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأثنين 2 يونيه 2025 أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية