شكرا لقرائتكم خبر عن 49.68 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأثنين 2 يونيه 2025 أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 2 يونيه 2025، أمام الجنيه فى البنك الأهلي المصري 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك المصرية.
وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.63 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.68 جنيه للشراء.
49..78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر
49.67 جنيه للشراء.
49.77 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.67 جنيه للشراء.
49.77 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.67 جنيه للشراء.
49.77 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.67 جنيه للشراء.
49.77 جنيه للبيع.
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