شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: ارتفاع الطلب العالمى على الغاز المسال لـ110.5 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من 2025 إلى 110.5 مليون طن، مقابل 107.1 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2024 بنسبة نمو على أساس سنوي 3.2%، وهي تعد نسبة نمو مرتفعة بسبب نمو الطلب الأوروبي، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وذلك وفقا لتقرير تطوراتالغازالطبيعيالمسالوالهيدروجينلمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة"أوابك "،أنه على مستوى الأسواق، بلغ إجمالي الواردات في السوق الآسيوي، خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 67.9 مليون طن مقابل 72 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2024، بنسبة تراجع بلغت على أساس سنوي 5.7% ويعود ذلك إلى تراجع الطلب في أسواق شرق آسيا" التي تضم كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتايوان والتي تراجعت وارداتها مجتمعة إلى 51.4 مليون طن مقابل 55.7 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2024، بنسبة تراجع على أساس سنوي 7.7%. وقد حافظت أسواق منطقة شرق آسيا" على مكانتها كأكبر منطقة مستوردة للغاز الطبيعي المسال، ولكن بحصة 46.5% من إجمالي التجارة العالمية، مقارنة بـ 52% خلال العام الماضي 2024.

وتابع التقرير ،يعود هذا التراجع غير المعتاد في أسواق شرق آسيا إلى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الصين على وجه الخصوص التي تراجعت وارداتها إلى مستويات عام 2022 لتسجل 15.8 مليون طن مقابل 19.9 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2024، بنسبة تراجع على أساس سنوي %20.