أخبار البورصة اليوم الأحد 1-6-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 1-6-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.293 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مصر بني سويف للأسمنت، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومطاحن مصر العليا، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.293 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.6 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.44%، والعرب على 4.65%، واستحوذت المؤسسات على 22.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.8%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 46.6 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 18.4 مليون جنيه، 526.9 ألف جنيه، 32.3 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 32500 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 40612 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14589 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 9564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3360 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 12740 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات مصر لصناعة الكيماويات، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 500 سهم، 752.7 ألف سهم، 981 ألف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 46695 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة رواد السياحة-الرواد عدد 50 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي رواد السياحة-الرواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 640.6 ألف سهم، 664.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1495 سهمًا، وباع داخليين بشركات مصر لصناعة الكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 25 سهمًا، 13750 سهم، 905.3 ألف سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري، بيع المساهم أشرف فاروق مهنى فانوس عدد 3.4 مليون سهم بسعر 1.032 جنيه بقيمة إجمالية 3.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.697% إلى 0.87%، ونفذت الصفقة من خلال شركة حلوان لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، شراء المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف عدد 413 ألف سهم بسعر 31.389 جنيه بقيمة إجمالية 13 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.684% إلى 7.0699%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت بيع المساهمان محمود وعبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف، الأول عدد 516.4 ألف سهم، 74.1 ألف سهم بسعر 31.065 جنيه للأول، وبسعر 29.98 جنيه بقيمة إجمالية 16 مليون جنيه للأول، 2.2 مليون جنيه للثاني.

كما أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، شراء المساهم شعبان نصر أحمد محمود أبو غاليه عدد 340 مليون سهم بسعر 0.0066 جنيه بقيمة إجمالية 2.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.974% إلى 6.46%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع مواد البناء، حققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، مبيعات بلغت 660.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 328.4 مليون جنيه خلال الربع المماثل من 2024، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 317.9 مليون جنيه مقارنة بخسائر 46.3 مليون جنيه.

حققت شركة مصر للأسمنت قنا، مبيعات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الربع المماثل من 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 310.7 مليون جنيه مقارنة بأرباح 32.4 مليون جنيه.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة المالية والصناعية المصرية، إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 57%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 456.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل أرباح بقيمة 428.5 مليون جنيه بنسبة نمو 6%.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إيرادات بلغت 138.5 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 230 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 70.3 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 950.6 مليون جنيه.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة الألومنيوم العربية، صافي مبيعات بلغت 127.2 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 98.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 6 ملايين جنيه مقارنة مع أرباح 6.1 مليون جنيه.

وفي قطاع العقارات، حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات نشاط بلغت 530.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 239.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 478.1 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 748.5 مليون جنيه.

وفي قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، حققت شركة دايس للملابس الجاهزة، مبيعات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 993.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 90.5 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 119.1 مليون جنيه.

بريميم هيلثكير جروب

أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، عن توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة قمة المشرق الطبية السعودية-التابعة للشركة بنسبة 50%- ومؤسسي شركة دار الأشعة، لاستثمار ما يقارب 40 مليون ريال سعودي خلال العام الأول من الشراكة في الشركة الجديدة، وذلك في إطار خطتها التوسعية في مجال الأشعة التشخيصية في السعودية.