الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 1يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5246 جنيها

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سعر الذهب اليوم الأحد 1يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5246 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 01 يونيو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر

اسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5246 جنيهًا
عيار 21: 4590 جنيهًا
عيار 18: 3934 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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