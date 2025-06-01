شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 1-6-2025.

إيقاف تداول 7 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مصر بني سويف للأسمنت، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومطاحن مصر العليا، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح مليار جنيه



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.293 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.6 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.44%، والعرب على 4.65%، واستحوذت المؤسسات على 22.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.8%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 46.6 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 18.4 مليون جنيه، 526.9 ألف جنيه، 32.3 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 32500 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 40612 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14589 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 9564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3360 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 12740 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 458.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.96%.

العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.61%.

سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.45 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.85%.

مصر للأسمنت قنا بسعر إغلاق 42.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.19%.

مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 119.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.54%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 21.850 بنسبة تراجع بلغت 8.50%.

أكتوبر فارما بسعر إغلاق 116.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.79%.

القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.291 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.52%.

المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%.

العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 10.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.85%.