شريف الشربيني يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارتي الإسكان المصرية والصينية

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القاهرة - سامية سيد - نائب وزير الاسكان الصيني: اليوم وزارتا الإسكان المصرية والصينية تؤكدان تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة والاتفاقيات المهمة التي توافق عليها قيادتا البلدين

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية العمرانية والريفية بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، وممثلي الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات (cscec)، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، دونج جيان جو، والوفد المرافق له، ومسئولي الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات (cscec)، معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك بين وزارتي الإسكان المصرية والصينية، وشركة (cscec) المنفذة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أهمية أن يشمل التعاون تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يمكن ضخها في المشروعات الكبرى.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الإسكان بمصر والصين، في إطار مجالات التعاون المشتركة المتعددة خلال الـ10 سنوات الأخيرة بين مصر والصين منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والذي سيتوج أيضاً بتوقيع خطاب نوايا تعاون بين وزارتي الإسكان المصرية والصينية، وتكلل أيضا اليوم بتوقيع بروتوكول تشغيل وصيانة منطقة الأعمال المركزية ("CBD") بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا بروتوكول التعاون بين شركة المقاولون العرب والجانب الصيني، وشهد توقيعهما دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وجدد وزير الإسكان التأكيد على ما جاء خلال لقائه بوزير الإسكان الصيني، ورئيس شركة (cscec) الصينية خلال زيارته الأخيرة للصين، بشأن السعي لتوطين الصناعات الداخلة في مشروعات وزارة الإسكان المصرية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توطين الصناعات بمختلف المجالات، مؤكداً الحرص على اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الملف.

من جانبه، عبر دونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، عن شكره وتقديره لزيارة مصر والتواجد بمقر وزارة الإسكان المصرية بالقاهرة، والدعوة الكريمة وحسن الاستقبال.

وأكد نائب وزير الإسكان الصيني، أن مصر والصين بلدان كبيران تربطهما علاقات وثيقة، تجسدت هذه العلاقات من خلال التعاون المشترك في السنوات الأخيرة في ظل حكم فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة السيد الرئيس شي جين بيغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، لافتاً إلى أن توقيع خطاب النوايا واتفاقية إدارة منطقة الأعمال بالمركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعدان نموذجا للتعاون والمنفعة المتبادلة، واليوم وزارتا الإسكان المصرية والصينية تؤكدان تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة والاتفاقيات المهمة التي توافق عليها قيادتا البلدين.

وقال نائب وزير الإسكان الصيني: على الرغم من أننا وصلنا القاهرة صباح اليوم ولم نتجول كثيراً ولكن قد رأينا الإنجازات في مصر والنهضة التي حققتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، مؤكدا استعداد وزارة الإسكان الصينية للتعاون مع وزارة الإسكان، وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق التعاون العملي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية والريفية والبنية التحتية، حيث تُعد مصر دولة رائدة في هذا المجال.

وخلال اللقاء، قدَّم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، عرضا عن مشروعات التنمية العمرانية في مصر تضمن الخطة المصرية لمضاعفة العمران حيث كان يشغل العمران نسبة نحو 7‎%‎؜ من مساحة الدولة المصرية منذ ٢٠١٠ ليصل إلى نحو ١٥٪؜ حاليا، بجانب التوجه إلى بناء مدن ذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والتوجه إلى بناء الإسكان الأخضر المستدام، وبناء عدد كبير من الوحدات السكنية لتوفير السكن الملائم والمناسب للمواطنين وتحسين جودة الحياة والبيئة العمرانية، كما تناول العرض عدداً من المشروعات القومية التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها وتطوير عدد من المناطق ذات التراث، والمناطق العشوائية.

وفي ختام اللقاء، شهد المهندس شريف الشربيني، مراسم توقيع خطاب النوايا بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينية، حيث وقَّع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن وزارة الإسكان، والسيد/ دونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، عن الجانب الصيني.