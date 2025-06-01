شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأحد 1-6-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 1-6-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنك المركزي 49.63 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.



وينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد ، فى البنك الاهلي 49.68 جنيه للشراء 49.78 جنيه البيع ، فى بنك مصر 49.67 جنيه للشراء 49.77 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.67 جنيه للشراء 49.77 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.67 جنيه للشراء 49.77 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.68 جنيه للشراء.

49.78 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك مصر49.67 جنيه للشراء.49.77 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.67 جنيه للشراء.49.77 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"49.67 جنيه للشراء.49.77 جنيه للبيع.49.67 جنيه للشراء.49.77 جنيه للبيع.