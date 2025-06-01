شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي يسجل هذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 02:12 م

ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 1-6-2025 أمام الجنيه المصري فى خلال التعاملات بالبنوك المصرية وسط حالة من الاستقرار في تعاملات البنك المركزي عند مستويات 49.67 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فى البنك الأهلي 49.7 جنيه للشراء 49.8 جنيه البيع ، فى بنك مصر 49.68 جنيه للشراء 49.78 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.68 جنيه للشراء 49.78 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.67 جنيه للشراء 49.77 جنيه البيع .

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.7 جنيه للشراء.

49.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.68 جنيه للشراء.

49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.68 جنيه للشراء.

49.78 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.67 جنيه للشراء.

49.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.68 جنيه للشراء.

49.78 جنيه للبيع.