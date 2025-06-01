شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 62.78 دولار لخام برنت و60.79 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 1-6-2025.



وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الأحد ، عقب اجتماع ثمانية أعضاء في أوبك + عبر الفيديو كونفرانس أمس وتم إقرار زيادة كبيرة في الإنتاج تقدر بنحو 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو ، وذلك سعياً لاستعادة حصتها السوقية ومعاقبة المنتجين المخالفين ، حيث أرجعت أوبك + القرار إلى استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وأساسيات السوق السليمة حالياً.



وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت62.78دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.95دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 64.49دولار للبرميل.







