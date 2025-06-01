الاقتصاد

أسعار النفط تسجل 62.78 دولار لخام برنت و60.79 دولار للخام الأمريكى

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  • أسعار النفط تسجل 62.78 دولار لخام برنت و60.79 دولار للخام الأمريكى 1/2
  • أسعار النفط تسجل 62.78 دولار لخام برنت و60.79 دولار للخام الأمريكى 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغول

الأحد، 01 يونيو 2025 02:00 م

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 1-6-2025.


وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الأحد ، عقب اجتماع ثمانية أعضاء في أوبك + عبر الفيديو كونفرانس أمس وتم إقرار زيادة كبيرة في الإنتاج تقدر بنحو 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو ، وذلك سعياً لاستعادة حصتها السوقية ومعاقبة المنتجين المخالفين ، حيث أرجعت أوبك + القرار إلى استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وأساسيات السوق السليمة حالياً.


وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت62.78دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.95دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 64.49دولار للبرميل.

 


 

 


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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