شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.550 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 40.625 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية للأونصة.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 40.625 ريال

- عيار 22 سجل 37.250 ريال

- عيار 21 سجل 35.550 ريال

- عيار 18 سجل 30.475 ريال

- عيار 14 سجل 23.700 ريال

- عيار 12 سجل 20.325 ريا

- الاونصة1263.750 ريال

- الجنيه الذهب284.400 ريال

- الأونصة بالدولار3292.10 دولار

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع ، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن، كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.

كما سجلت طلبات إعانة البطالة الامريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي، في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي.

في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي



