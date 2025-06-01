شكرا لقرائتكم خبر عن 4725 رسالة غذائية مصدرة بـ205 آلاف طن خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الـ19 عن الفترة من 24 إلى 30 مايو 2025، تصدير 4725 رسالة غذائية بوزن تجاوز 205 آلاف طن لصالح 1500 شركة مصرية، شملت أكثر من 600 صنف من الخضراوات والفواكه والدقيق والمنتجات الغذائية المختلفة.

وتصدّر البصل قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع بنحو 20 ألف طن، يليه البطاطس بـ15 ألف طن، ثم البطاطا الحلوة بـ5 آلاف طن، بإجمالي 53 ألف طن من 53 صنفًا.

أما على مستوى الفواكه، فجاءت الموالح في المقدمة بـ20 ألف طن، تلتها الفراولة بـ16 ألف طن، والعنب الطازج بـ15 ألف طن، ليبلغ إجمالي الفواكه المصدرة نحو 57 ألف طن من 26 صنفًا.

وشملت قائمة أبرز الدول المستوردة: هولندا والسعودية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن 205 دولة استقبلت الصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع.

وفيما يخص الموانئ، جاء ميناء الإسكندرية في الصدارة من حيث عدد الرسائل المصدّرة بإجمالي 850 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ740 رسالة، ثم ميناء سفاجا بـ600 رسالة.

كما أصدرت الهيئة 1876 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1135 شركة، و840 شهادة صحية للصادرات الغذائية، وذلك في إطار دور الهيئة في ضمان جودة وسلامة المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.