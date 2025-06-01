شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 1 - 6- 2025 أمام الجنيه منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 01:07 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 1-6-2025، بالبنوك المصرية، وفق تعاملات البنوك في منتصف التعاملات اليوم، وسط تراجع طفيف حيث سجل فى البنك الأهلى المصري 161.1 جنيه للشراء و162.3 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 1-6-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.1 جنيه للشراء.

162.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

161.4 جنيه للشراء.

162.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.5 جنيه للشراء.

162.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

157.04 جنيه للشراء.

162.4 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

157.9 جنيه للشراء.

162.4 جنيه للبيع.