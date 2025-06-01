شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري الدولي يقود هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وبنك كريدي اجريكول مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 32618 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 40783 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14640 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 9579 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 13046 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 3365 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 12830 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مصر بني سويف للأسمنت، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومطاحن مصر العليا.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات مصر لصناعة الكيماويات، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 500 سهم، 752.7 ألف سهم، 981 ألف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 46695 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة رواد السياحة-الرواد عدد 50 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي رواد السياحة-الرواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 640.6 ألف سهم، 664.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1495 سهمًا، وباع داخليين بشركات مصر لصناعة الكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 25 سهمًا، 13750 سهم، 905.3 ألف سهم، على الترتيب.



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع مواد البناء، حققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، مبيعات بلغت 660.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 328.4 مليون جنيه خلال الربع المماثل من 2024، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 317.9 مليون جنيه مقارنة بخسائر 46.3 مليون جنيه.

حققت شركة مصر للأسمنت قنا، مبيعات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الربع المماثل من 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 310.7 مليون جنيه مقارنة بأرباح 32.4 مليون جنيه.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة المالية والصناعية المصرية، إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 57%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 456.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل أرباح بقيمة 428.5 مليون جنيه بنسبة نمو 6%.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إيرادات بلغت 138.5 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 230 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 70.3 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 950.6 مليون جنيه.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة الألومنيوم العربية، صافي مبيعات بلغت 127.2 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 98.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 6 ملايين جنيه مقارنة مع أرباح 6.1 مليون جنيه.

وفي قطاع العقارات، حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات نشاط بلغت 530.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 239.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 478.1 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 748.5 مليون جنيه.

وفي قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، حققت شركة دايس للملابس الجاهزة، مبيعات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 993.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 90.5 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 119.1 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، عن توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة قمة المشرق الطبية السعودية-التابعة للشركة بنسبة 50%- ومؤسسي شركة دار الأشعة، لاستثمار ما يقارب 40 مليون ريال سعودي خلال العام الأول من الشراكة في الشركة الجديدة، وذلك في إطار خطتها التوسعية في مجال الأشعة التشخيصية في السعودية.