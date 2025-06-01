شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز المركزي للتعمير يتفقد مشروعات الطرق وتوسعة كورنيش الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، يرافقه اللواء مهندس طارق كمال موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بتفقد مشروعات الجهاز المركزي للتعمير الجاري تنفيذها بنطاق محافظة الإسكندرية من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومنها مشروعات الطرق وتوسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى فندق المحروسة، يرافقهما خلال الزيارة مسئولو المشروعات بالجهاز والشركات المنفذة والمكاتب الإستشارية.

واستهل اللواء مهندس محمود نصار، الزيارة بالمرور على مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة بطول 5 كم، وتابع أعمال التوسعة ليصبح الكورنيش بعرض 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وأعمال الحماية البحرية التي تم تنفيذها لحماية الكورنيش، وكذا الأسوار و9 بوابات للدخول والخروج ودورات المياه على امتداد المشروع ومداخل الشواطئ وملحقاتها، وقرب الانتهاء من أعمال الأسفلت بمسار التوسعة والأرصفة والإنترلوك، وتابع أعمال التشطيبات لعدد 3 أنفاق للمشاة على كامل مسار المشروع 1 إنشاء جديد، بالإضافة إلى عدد نفقين يتم رفع كفاءتهما واستكمال الجهة الشمالية للأنفاق بعد التوسعة.

كما قام رئيس الجهاز المركزي للتعمير بتفقد أعمال تنفيذ كوبري "محمد نجيب" العلوي للسيارات بطول (600م) 3 حارات مرورية للاتجاه القادم من المنشية في إتجاه المنتزه ليسهم في القضاء على مشكلة الاختناقات المرورية بمنطقة سيدي بشر وزيادة السيولة المرورية على الكورنيش.

ووجه اللواء محمود نصار، بالانتهاء من جميع الأعمال بالمشروع وفتح الطريق للحركة المرورية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستكمل رئيس الجهاز المركزي للتعمير زيارته بتفقد مشروع إنشاء كوبرى محور السادات على مستويين لربط شارع السادات (45) بالطريق الدولى الساحلى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، والذي يأتي تنفيذه في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، نظراً لكون شارع السادات (45) هو أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية ويربط المدينة بالطريق الدولى الساحلى والطريق الزراعى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل ومحور المحمودية، ويعتبر المدخل الرئيسى لشرق مدينة الإسكندرية وطريق الكورنيش ويهدف المشروع إلى إستيعاب أحجام المرور المضافة على الشارع فى الاتجاهين وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب مدينة الإسكندرية وشرق وغرب المدينة ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكبارى السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش الذى قام بتنفيذها الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط وتم افتتاحها في شهر يونيو 2023.

وصرح اللواء مهندس طارق موافي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بأن كوبري محور السادات على مستويين بإجمالي أطوال حوالي (2,2) كم 3 حارات مرورية بكل اتجاه( مستوى)، المستوى الأول يربط بين شارع السادات في إتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في إتجاه ميدان الساعة ومن المنتظر النهو في ديسمبر 2025.

وفي نهاية الزيارة وجه اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بالتأكيد على دفع العمل بالمشروع والإنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.