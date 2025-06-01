سعر الدولار اليوم الأحد1-6-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات

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الأحد، 01 يونيو 2025 12:00 م

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 1-6-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 49.67 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الاهلي 49.7 جنيه للشراء 49.8 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.68 جنيه للشراء 49.78 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.68 جنيه للشراء 49.78 جنيه البيع.

كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.67 جنيه للشراء 49.77 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.7 جنيه للشراء.

49.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.68 جنيه للشراء.

49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.68 جنيه للشراء.

49.78 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.67 جنيه للشراء.

49.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.68 جنيه للشراء.

49.78 جنيه للبيع.