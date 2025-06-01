شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.425 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 32.575 دينار مقارنة بـ 32.475 دينار سعر أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.575 دينار

- عيار 22 سجل 29.850 دينار

- عيار 21 سجل 28.500 دينار

- عيار 18 سجل 24.425 دينار

- عيار 14 سجل 19.000 دينار

- عيار 12 سجل 16.275 دينار

- الاونصة 1012.975 دينار

- الجنيه الذهب 227.975 دينار

الأونصة بالدولار3292.07 دولار

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع ، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن.

سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.

كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.