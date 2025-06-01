شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يعلن الموافقة على طلبات استحواذ جديدة منها أدنوك انترناشونال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية، التابعة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والخاصة بالموافقة على عدد من اخطارات الاستحواذ.

وقررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من الطلبات التركز الاقتصادي ضمت كلا من طلب استحواذ شركة أدنوك انترناشونال جيرميني هولدينج أيه جي على التحكم الفردي في شركة كوفيسترو أيه جي:

الموافقة على الطلب المقدم من شركة أدنوك انترناشونال جيرميني هولدينج أيه جي بشأن استحواذها على على ما يصل إلى نسبة 100% من أسهم شركة كوفيسترو أيه جي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المسحوذ عليه، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 22 إبريل 2025.

وطلب استحواذ شركة سى إل فاينيانسينج جولد ليمتد على طائرة واحدة تابعة لشركة دي إيه إي للتأجير (أيرلندا) 27 ليمتد:

الموافقة على الطلب المقدم من شركة سي إل فاينانسينج جولد ليمتد بشأن استحواذها على طائرة واحدة تابعة لشركة دي إيه إي للتأجير (أيرلندا) 27 ليمتد، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الأصل المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 13 مايو 2025.