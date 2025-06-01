شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تعتمد الموازنة التخطيطية لشركة القناة لعام 2025/ 2026 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأحد، 01 يونيو 2025 11:36 ص
اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى من مناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي ابو وردة للعام المالى 2025/2026.
تستهدف شركة القناة لتوزيع الكهرباء في خطتها الإستثمارية تنفيذ استثمارات بقيمة قدرها 2222.389 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2025/ 2026 مقابل 2107.920 مليون جنيه لمتوقع 2025/2024 وبنسبة تطور قدره 5.4% مقابل 1314.963 مليون جنيه لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة زيادة لمتوقع 2024/ 2025 عن فعلى 2023/ 2024 وقدرها 60.3% .
النشاط الفني
تستهدف الشركة تنفيذ خطة التوسع والاحلال والتجديد طبقا للاتي :
-إنشاء موزعات جديدة جهد متوسط بعدد 5 موزع .
- إحلال موزعات جهد متوسط بعدد 2موزع .
-إنشاء خطوط هوائية جديدة جهد متوسط بطول 6.3 كم .
- إحلال خطوط هوائية جهد متوسط بطول 220.75 كم .
-إنشاء كابلات جديدة جهد متوسط بطول 293.015 كم .
- إحلال كابلات جهد متوسط بطول 66.33 كم .
- إنشاء خطوط جديدة هوائية جهد منخفض بطول 215.3 كم .
- إحلال خطوط هوائية جهد منخفض ( موصلات معزولة ) بطول 1093.2كم .
-إنشاء كابلات جديدة جهد منخفض بطول 41.3 كم .
- إحلال كابلات جهد منخفض بطول 34.4 كم .
- إضافة محولات وأكشاك بالمحولات وأكشاك فارغة بعدد 50 محول وكشك بالمحول .
-إحلال محولات وأكشاك بالمحولات وأكشاك فارغة بعدد 63 كشك .
- إنشاء لوحات وصناديق جديدة جهد منخفض بعدد 8 لوحة و21 صندوق
- إحلال لوحات وصناديق جهد منخفض بعدد 21 لوحة و 63 صندوق
- وبناءً على ذلك من المستهدف أن تصل الشركة بمكونات الشبكة إلى :
أطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض :
- تستهدف الشركة الوصول بأطوال شبكات ( جهد متوسط ومنخفض ) إلى 88897 كم خلال عام الموازنة 2025 /2026 مقابل 87109 كم لمتوقع 2024 /2025 وبنسبة تطور قدرها 2.0% مقابل 86084 كم لفعلي 2023 /2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2023 /2024 قدرها 1.2%
لوحات التوزيع :
تستهدف الشركة الوصول بعدد لوحات التوزيع إلى 529 لوحة خلال عام الموازنة 2025 /2026 مقابل 513 لوحة توزيع لمتوقع 2024 /2025 وبنسبة تطور قدرها 3.1% مقابل 509 لوحة توزيع لفعلي 2023 /2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2023 /2024 قدرها 0.8% .
- أكشاك ومحولات القدرات الكهربائية :
-تستهدف الشركة الوصول بعدد أكشاك ومحولات التوزيع إلى 21547 محول خلال عام الموازنة 2026/2025 مقابل 21175 محول توزيع لمتوقع 2025/2024 وبنسبة تطور قدرها 1.8% مقابل 20749 محول توزيع لفعلي 2024/2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2025/2024 عن فعلى 2024/2023 قدرها 2. % .
صناديق توزيع الجهد المنخفض :
-تستهدف الشركة الوصول بعدد صناديق التوزيع إلى 34309 صندوق خلال عام الموازنة 2026/2025 مقابل 33097 صندوق توزيع لمتوقع 2025/2024 وبنسبة تطور قدرها 3.7% مقابل 32893 صندوق توزيع لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2025/2024 عن فعلى 2024/2023 قدرها 0.6% .
الحمل الأقصى للشركة :
- من المستهدف أن يصل الحمل الأقصى للشركة إلى 5706 م. وات خلال عام الموازنة 2025 /2026 مقابل 5397 م.وات لمتوقع 2024/ 2025 بنسبة تطور قدرها 5.7% مقابل 4972 م.وات لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2023/ 2024 قدرها 8.5% .
معامل القدرة :
- تستهدف الشركة الوصول بتركيب مكثفات لبعض المشتركين لتصل القدرات الى 12.0 م. فار للحفاظ على معامل قدرة 0.96 خلال عام الموازنة والتي تمثل 22.2% من إجمالي الحمل الاقصى مقابل قدرات 10.0 م.فار خلال عام المتوقع بمعامل 0.96 مقابل 0.953 لفعلي 2024/2023 .
تضمنت الخطة نسبة الفقد في الطاقة 10.8% خلال عام الموازنة 2026/2025 مقابل 11.0 % لمتوقع 2025/2024 مقابل 11.57 % لفعلي 2024/2023
( أ ) الفقد الفني حيث تستهدف الشركة الوصول الى نسبة 5.7% وذلك من خلال استهداف التالى :
• إنشاء موزعات جديدة فى مراكز الأحمال وتدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وتقسيم مغذيات الخروج ( الخطوط الهوائية وحلقات الجهد المتوسط ) ذات الأحمال العالية والأطوال الكبيرة
• مراعاة مقاطع الكابلات لتتناسب مع الأحمال .
• إحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض .
• تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات طبقا لتعليمات وإجراءات نظم الصيانة المعتمدة M.P.I.S واستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة على الجهدين المتوسط والمنخفض ومعالجتها .
• قياس أحمال وجهود الخطوط الهوائية والكابلات على شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض وإجراء ما يلزم من معالجات واتزان للأحمال وتقسيم المغذيات لتحقيق الجهود القياسية للمناطق التي تعانى من انخفاض الجهد .
• تنفيذ خطة تدوير المحولات وإضافة محولات ذات قدرات أكبر لتقليل الفاقد في المحولات .
• تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة .
• اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للوائح حيال كبار المشتركين لتحسين معامل القدرة وتركيب مكثفات للوصول بمعامل قدرة إلى 0.92 .
• مراجعة مستوى التوافقيات بالشبكة وخاصة في المناطق الصناعية والعمل على تخفيضها لتحسين الفقد .
• متابعة تحسن الجهود على مستوى الجهد المتوسط بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
• تستهدف الشركة تكثيف قياس النقاط الساخنة ومعالجتها ضمن برنامج الصيانة الدوري.
( ب ) الفقد غير الفنى حيث تستهدف الشركة الوصول الى 5.1% وذلك من خلال إستهداف التالي :
• تستهدف الشركة استكمال تركيب عدادات ذكية لجميع محطات المحولات والموزعات.
• مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية .
• المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى .
• الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين .
• المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار ذات الشحن الثابت والمتدنى .
• تكثيف أعمال لجان الضبط لمكافحة حالات الاستيلاء على التيار.
• سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار.
• العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل ونظام الاوبتيكال عن طريق شركة شعاع .
• تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين على مستوى الشركة.
• استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بكافة المحافظات.
• سرعة تركيب العدادات الكودية.
النشاط التجاري
الطاقة المشتراة بدون الطاقة المرسلة من محطات التوليد الذاتى.
تستهدف الشركة كمية طاقة مشتراه 36648.603 مليون ك.و.س خلال عام الموازنة 2026/2025 مقابل 33649.215 مليون ك.و.س لمتوقع 2025/2024 بنسبة تطور قدرها 8.9% ومقابل 31169.944 مليون ك.و.س لفعلي 2023/ 2024 بنسبة تطور قدرها 8.0% وبقيمة مستهدفه قدرها 72349.243 مليون جنيه مقابل 65073.659 مليون جنيه لمتوقع 2025/2024 بنسبة تطور قدرها 11.2% ومقابل 40527.665 مليون جنيه لفعلي 2024/2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2025/2024 عن فعلى 2024/2023 قدرها 60.6%.
تستهدف الشركة كمية طاقة مرسلة من محطات التوليد 4.467 مليون ك.و.س خلال عام الموازنة 2025/ 2026 مقابل 3.097 مليون ك.و.س لمتوقع 2025/2024 بنسبة تطور قدرها 44.2% مقابل 5.405 مليون ك.و.س لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة خفض لمتوقع 2025/2024 عن فعلى 2024/2023 قدرها 42.7% .
الطاقة المباعة
تستهدف الشركة طاقة مباعه بكميه قدرها 32693.096 مليون ك.و.س خلال عام الموازنة 2025/ 2026 مقابل 29949.091 مليون ك.و.س لمتوقع 2024 /2025 بنسبة تطور قدرها 9.2% ومقابل 27568.393 مليون ك.و.س لفعلي 2023/ 2024 بنسبة تطور قدرها 8.6% لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2023 /2024 وبقيمة مستهدفه قدرها 56669.544 مليون جنيه مقابل 48646.748 مليون جنيه لمتوقع 2024/ 2025 بنسبة تطور قدرها 16.5% ومقابل 31566.120 مليون جنيه لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024/ 2025 عن فعلى 2023/ 2024 قدرها 54.1% .
عدد المشتركين
تستهدف الشركة عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2025/ 2026 ليصل إلى 5.370 مليون مشترك مقابل 5.267 مليون مشترك لمتوقع 2024 /2025 بنسبة تطور قدرها 2.0% ومقابل 5.103 مليون مشترك لفعلي 2024/2023 بنسبة تطور لمتوقع 2024/ 2025 عن فعلى 2023/ 2024 قدرها 3.2% .
المتاخرات
تستهدف الشركة خفض متأخراتها في ضوء خطتها بزيادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة 2025/ 2026 إلى 11.844 مليار جنيه مقارنة بـ 14.651 مليار جنيه لعام المتوقع 2024 /2025 بخفض قدره 2.807 مليار جنيه .
النشاط المالي :
الايرادات
تستهدف الشركة تحقيق إجمالي إيرادات خلال عام الموازنة 2025/ 2026 بمبلغ 81588.534 مليون جنيه مقابل 73560.047 مليون جنيه لمتوقع 2024 /2025 بنسبة تطور 10.9% ومقابل 47797.341 مليون جنيه لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024/ 2025
عن فعلى 2023/ 2024 قدرها 53.9% .
التكاليف و المصروفات
تستهدف الشركة جملة التكاليف و المصروفات خلال عام الموازنة 2025 /2026 بمبلغ 81658.530 مليون جنيه مقابل 73651.222 مليون جنيه لمتوقع 2024 /2025 بنسبة تطور 10.9% ومقابل 47602.677 مليون جنيه لفعلي 2023 /2024 بنسبة تطور لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2024/2023 قدرها 54.7% .
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