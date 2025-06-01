شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تعتمد الموازنة التخطيطية لشركة القناة لعام 2025/ 2026 والان مع تفاصيل الخبر

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى من مناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي ابو وردة للعام المالى 2025/2026.

تستهدف شركة القناة لتوزيع الكهرباء في خطتها الإستثمارية تنفيذ استثمارات بقيمة قدرها 2222.389 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2025/ 2026 مقابل 2107.920 مليون جنيه لمتوقع 2025/2024 وبنسبة تطور قدره 5.4% مقابل 1314.963 مليون جنيه لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة زيادة لمتوقع 2024/ 2025 عن فعلى 2023/ 2024 وقدرها 60.3% .

النشاط الفني

تستهدف الشركة تنفيذ خطة التوسع والاحلال والتجديد طبقا للاتي :

-إنشاء موزعات جديدة جهد متوسط بعدد 5 موزع .

- إحلال موزعات جهد متوسط بعدد 2موزع .

-إنشاء خطوط هوائية جديدة جهد متوسط بطول 6.3 كم .

- إحلال خطوط هوائية جهد متوسط بطول 220.75 كم .

-إنشاء كابلات جديدة جهد متوسط بطول 293.015 كم .

- إحلال كابلات جهد متوسط بطول 66.33 كم .

- إنشاء خطوط جديدة هوائية جهد منخفض بطول 215.3 كم .

- إحلال خطوط هوائية جهد منخفض ( موصلات معزولة ) بطول 1093.2كم .

-إنشاء كابلات جديدة جهد منخفض بطول 41.3 كم .

- إحلال كابلات جهد منخفض بطول 34.4 كم .

- إضافة محولات وأكشاك بالمحولات وأكشاك فارغة بعدد 50 محول وكشك بالمحول .

-إحلال محولات وأكشاك بالمحولات وأكشاك فارغة بعدد 63 كشك .

- إنشاء لوحات وصناديق جديدة جهد منخفض بعدد 8 لوحة و21 صندوق

- إحلال لوحات وصناديق جهد منخفض بعدد 21 لوحة و 63 صندوق

- وبناءً على ذلك من المستهدف أن تصل الشركة بمكونات الشبكة إلى :



أطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض :

- تستهدف الشركة الوصول بأطوال شبكات ( جهد متوسط ومنخفض ) إلى 88897 كم خلال عام الموازنة 2025 /2026 مقابل 87109 كم لمتوقع 2024 /2025 وبنسبة تطور قدرها 2.0% مقابل 86084 كم لفعلي 2023 /2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2023 /2024 قدرها 1.2%

لوحات التوزيع :

تستهدف الشركة الوصول بعدد لوحات التوزيع إلى 529 لوحة خلال عام الموازنة 2025 /2026 مقابل 513 لوحة توزيع لمتوقع 2024 /2025 وبنسبة تطور قدرها 3.1% مقابل 509 لوحة توزيع لفعلي 2023 /2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2023 /2024 قدرها 0.8% .

- أكشاك ومحولات القدرات الكهربائية :

-تستهدف الشركة الوصول بعدد أكشاك ومحولات التوزيع إلى 21547 محول خلال عام الموازنة 2026/2025 مقابل 21175 محول توزيع لمتوقع 2025/2024 وبنسبة تطور قدرها 1.8% مقابل 20749 محول توزيع لفعلي 2024/2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2025/2024 عن فعلى 2024/2023 قدرها 2. % .

صناديق توزيع الجهد المنخفض :

-تستهدف الشركة الوصول بعدد صناديق التوزيع إلى 34309 صندوق خلال عام الموازنة 2026/2025 مقابل 33097 صندوق توزيع لمتوقع 2025/2024 وبنسبة تطور قدرها 3.7% مقابل 32893 صندوق توزيع لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2025/2024 عن فعلى 2024/2023 قدرها 0.6% .

الحمل الأقصى للشركة :

- من المستهدف أن يصل الحمل الأقصى للشركة إلى 5706 م. وات خلال عام الموازنة 2025 /2026 مقابل 5397 م.وات لمتوقع 2024/ 2025 بنسبة تطور قدرها 5.7% مقابل 4972 م.وات لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2023/ 2024 قدرها 8.5% .

معامل القدرة :

- تستهدف الشركة الوصول بتركيب مكثفات لبعض المشتركين لتصل القدرات الى 12.0 م. فار للحفاظ على معامل قدرة 0.96 خلال عام الموازنة والتي تمثل 22.2% من إجمالي الحمل الاقصى مقابل قدرات 10.0 م.فار خلال عام المتوقع بمعامل 0.96 مقابل 0.953 لفعلي 2024/2023 .

تضمنت الخطة نسبة الفقد في الطاقة 10.8% خلال عام الموازنة 2026/2025 مقابل 11.0 % لمتوقع 2025/2024 مقابل 11.57 % لفعلي 2024/2023

( أ ) الفقد الفني حيث تستهدف الشركة الوصول الى نسبة 5.7% وذلك من خلال استهداف التالى :

• إنشاء موزعات جديدة فى مراكز الأحمال وتدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وتقسيم مغذيات الخروج ( الخطوط الهوائية وحلقات الجهد المتوسط ) ذات الأحمال العالية والأطوال الكبيرة

• مراعاة مقاطع الكابلات لتتناسب مع الأحمال .

• إحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض .

• تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات طبقا لتعليمات وإجراءات نظم الصيانة المعتمدة M.P.I.S واستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة على الجهدين المتوسط والمنخفض ومعالجتها .

• قياس أحمال وجهود الخطوط الهوائية والكابلات على شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض وإجراء ما يلزم من معالجات واتزان للأحمال وتقسيم المغذيات لتحقيق الجهود القياسية للمناطق التي تعانى من انخفاض الجهد .

• تنفيذ خطة تدوير المحولات وإضافة محولات ذات قدرات أكبر لتقليل الفاقد في المحولات .

• تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة .

• اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للوائح حيال كبار المشتركين لتحسين معامل القدرة وتركيب مكثفات للوصول بمعامل قدرة إلى 0.92 .

• مراجعة مستوى التوافقيات بالشبكة وخاصة في المناطق الصناعية والعمل على تخفيضها لتحسين الفقد .

• متابعة تحسن الجهود على مستوى الجهد المتوسط بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

• تستهدف الشركة تكثيف قياس النقاط الساخنة ومعالجتها ضمن برنامج الصيانة الدوري.

( ب ) الفقد غير الفنى حيث تستهدف الشركة الوصول الى 5.1% وذلك من خلال إستهداف التالي :

• تستهدف الشركة استكمال تركيب عدادات ذكية لجميع محطات المحولات والموزعات.

• مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية .

• المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى .

• الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين .

• المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار ذات الشحن الثابت والمتدنى .

• تكثيف أعمال لجان الضبط لمكافحة حالات الاستيلاء على التيار.

• سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار.

• العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل ونظام الاوبتيكال عن طريق شركة شعاع .

• تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين على مستوى الشركة.

• استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بكافة المحافظات.

• سرعة تركيب العدادات الكودية.

النشاط التجاري

الطاقة المشتراة بدون الطاقة المرسلة من محطات التوليد الذاتى.

تستهدف الشركة كمية طاقة مشتراه 36648.603 مليون ك.و.س خلال عام الموازنة 2026/2025 مقابل 33649.215 مليون ك.و.س لمتوقع 2025/2024 بنسبة تطور قدرها 8.9% ومقابل 31169.944 مليون ك.و.س لفعلي 2023/ 2024 بنسبة تطور قدرها 8.0% وبقيمة مستهدفه قدرها 72349.243 مليون جنيه مقابل 65073.659 مليون جنيه لمتوقع 2025/2024 بنسبة تطور قدرها 11.2% ومقابل 40527.665 مليون جنيه لفعلي 2024/2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2025/2024 عن فعلى 2024/2023 قدرها 60.6%.

تستهدف الشركة كمية طاقة مرسلة من محطات التوليد 4.467 مليون ك.و.س خلال عام الموازنة 2025/ 2026 مقابل 3.097 مليون ك.و.س لمتوقع 2025/2024 بنسبة تطور قدرها 44.2% مقابل 5.405 مليون ك.و.س لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة خفض لمتوقع 2025/2024 عن فعلى 2024/2023 قدرها 42.7% .

الطاقة المباعة

تستهدف الشركة طاقة مباعه بكميه قدرها 32693.096 مليون ك.و.س خلال عام الموازنة 2025/ 2026 مقابل 29949.091 مليون ك.و.س لمتوقع 2024 /2025 بنسبة تطور قدرها 9.2% ومقابل 27568.393 مليون ك.و.س لفعلي 2023/ 2024 بنسبة تطور قدرها 8.6% لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2023 /2024 وبقيمة مستهدفه قدرها 56669.544 مليون جنيه مقابل 48646.748 مليون جنيه لمتوقع 2024/ 2025 بنسبة تطور قدرها 16.5% ومقابل 31566.120 مليون جنيه لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024/ 2025 عن فعلى 2023/ 2024 قدرها 54.1% .

عدد المشتركين

تستهدف الشركة عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2025/ 2026 ليصل إلى 5.370 مليون مشترك مقابل 5.267 مليون مشترك لمتوقع 2024 /2025 بنسبة تطور قدرها 2.0% ومقابل 5.103 مليون مشترك لفعلي 2024/2023 بنسبة تطور لمتوقع 2024/ 2025 عن فعلى 2023/ 2024 قدرها 3.2% .



المتاخرات

تستهدف الشركة خفض متأخراتها في ضوء خطتها بزيادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة 2025/ 2026 إلى 11.844 مليار جنيه مقارنة بـ 14.651 مليار جنيه لعام المتوقع 2024 /2025 بخفض قدره 2.807 مليار جنيه .

النشاط المالي :

الايرادات

تستهدف الشركة تحقيق إجمالي إيرادات خلال عام الموازنة 2025/ 2026 بمبلغ 81588.534 مليون جنيه مقابل 73560.047 مليون جنيه لمتوقع 2024 /2025 بنسبة تطور 10.9% ومقابل 47797.341 مليون جنيه لفعلي 2023/ 2024 وبنسبة تطور لمتوقع 2024/ 2025

عن فعلى 2023/ 2024 قدرها 53.9% .

التكاليف و المصروفات

تستهدف الشركة جملة التكاليف و المصروفات خلال عام الموازنة 2025 /2026 بمبلغ 81658.530 مليون جنيه مقابل 73651.222 مليون جنيه لمتوقع 2024 /2025 بنسبة تطور 10.9% ومقابل 47602.677 مليون جنيه لفعلي 2023 /2024 بنسبة تطور لمتوقع 2024 /2025 عن فعلى 2024/2023 قدرها 54.7% .