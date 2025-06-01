الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأحد 1-6-2025 فى البنوك الرئيسية

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سعر الريال القطرى اليوم الأحد 1-6-2025 فى البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغول

الأحد، 01 يونيو 2025 10:47 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1يونيه 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.61جنيه للشراء.

13.68جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.72جنيه للشراء.

13.67جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.73جنيه للشراء.

13.67جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.61جنيه للشراء.

13.70جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.72جنيه للشراء.

13.66جنيه للبيع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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