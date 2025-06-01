شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: إزالة التعديات عن 80 فدانا بالأقصر الجديدة و15 مخالفة بناء بالساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إزالة التعديات واسترداد مساحة حوالي 80 فدانا بمدينة الأقصر الجديدة، تمثلت في زراعات ومبان غير قانونية بعدد 6 حالات تعدٍّ، وذلك بحضور المهندس محمد عصام الدين محمد فتحي – رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، ومسئولي الجهاز، وقوة من مديرية أمن الأقصر.

وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ 15 قرار إزالة بمنطقة زاوية العوامة (شمال الطريق الساحلي)، وذلك لـعدد 15 متغيرًا مكانيًا "مبان" بتأمين من قسم شرطة الضبعة، وبحضور المهندس نادر السيد زعفر – رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي، ومسئولى الجهاز.

جاء ذلك في إطار فرض الانضباط والتصدي للتعديات، والحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات على الأراضي الواقعة ضمن نطاق أجهزة المدن الجديدة.