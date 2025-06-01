شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ 34.825 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 39.800 دينار

عيار 22 سجل 36.475 دينار

عيار 21 سجل 34.825 دينار

عيار 18 سجل 29.850 دينار

عيار 14 سجل 23.225 دينار

عيار 12 سجل 19.900 دينار

الاونصة1237.825 دينار

الجنيه الذهب278.575 دينار

الأونصة بالدولار3292.07 دولار

أسعار الذهب في البحرين

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.