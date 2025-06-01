شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع وفيات الإناث في مصر بسبب الجهاز العصبى إلى 0.5٪ عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي من أجل تنمية صحة المرأة، أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2023، انخفاض نسب وفيات الإناث نظراً لقيام الدولة بالعديد من المبادرات لتحسين صحة المرأة المصرية.

انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي إلى أكثر من النصف بين عامي(2017، 2023) حيث كانت 8.9٪ عام 2017 وانخفضت إلى 3.7٪ عام 2023، كما انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز العصبى من 1.0٪ عام 2017 إلى 0.5٪ عام 2023.

وتناولت بيانات جهاز الاحصاء أهم المبادرات الرئاسية الحديثة الخاصة بصحة المرأة المصرية، ومن بينها مبادرة "دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى" (حتى 22 إبريل 2025)، وبلغ عدد السيدات (فوق الـ 18 عاما) والمستفيدات من المبادرة نحو 58.9 مليون سيدة بهدف تلقى خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدى والتوعية بأهمية الفحص الدورى للثدى .

وضمت المبادرات مبادرة "الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية" حتى 22 إبريل 2025، و بلغ عدد السيدات (فوق 18 عام) والمستفيدات من المبادرة 7.0 مليون سيدة وذلك بهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالإضافة إلى القضاء على سرطان عنق الرحم، ومبادرة "العناية بصحة الأم والجنين" حتى 22 إبريل 2025، و بلغ عدد السيدات الحوامل المستفيدات من المبادرة 3.2 مليون سيدة بهدف الكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم إلى الجنين، مثل فيروس نقص المناعة البشري، والزهري، وفيروس B.

وتم توفير خدمات المبادرة من خلال أكثر من 3,500 وحدة صحية و102 مستشفى، بالإضافة إلى وحدات متنقلة للوصول إلى المناطق النائية. كما تم إنشاء 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة و14 مركزًا تابعًا للمستشفيات الجامعية.