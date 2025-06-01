شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 1- 6- 2025 فى قطر عيار 24 بـ 385.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 385.25 ريال

عيار 22 سجل 353.25 ريال

عيار 21 سجل 337.00 ريال

عيار 18 سجل 289.00 ريال

عيار 14 سجل 224.75 ريال

عيار 12 سجل 192.75 ريال

الأونصة 11983.25 ريال

الجنيه الذهب 2696.75 ريال

الأونصة بالدولار 3292.07 دولار

وشهد الذهب ضغط سلبي خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان ترامب عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% ليعيد العمل بموعد نهائي في 9 يوليو للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة للتوصل إلى اتفاق.