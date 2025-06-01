شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025 في الإمارات عيار 18 بـ 301.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 396.25 درهمًا إماراتيًا.

عيار 24 سجل 396.25 درهم

عيار 22 سجل 367.00 درهم

عيار 21 سجل 352.00 درهم

عيار 18 سجل 301.75 درهم

عيار 14 سجل 233.50 درهم

عيار 12 سجل 200.00 درهم

الأونصة 12324.75 درهم

الجنيه الذهب 2816.00 درهم

الأونصة بالدولار 3292.10 دولار

سعر الذهب في الإمارات:

يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية.

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.