شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 1 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 1 يونيه 2025 أمام الجنيه، تطورا ملحوظا، وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 49.71 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري عند 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

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