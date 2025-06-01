شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو -2025 في السعودية عيار 21 بـ 347.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

عيار 24 سجل 397.00 ريال

عيار 22 سجل 363.75 ريال

عيار 21 سجل 347.25 ريال

عيار 18 سجل 297.75 ريال

عيار 14 سجل 231.50 ريال

عيار 12 سجل 198.50 ريال

الاونصة12345.25 ريال

الجنيه الذهب2778.25 ريال

الأونصة بالدولار3292.07 دولار

سعر الذهب اليوم في السعودية



شهد الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي ليقلص جزءا كبيرا من مكاسبه الأسبوع السابق، ليستمر الاستقرار والتحركات العرضية في السيطرة على حركة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الاضطراب في السياسات الأمريكية ومدى تأثيرها على أسواق المعدن النفيس.