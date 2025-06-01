شكرا لقرائتكم خبر عن 640 مليون دولار استثمارات.. أهم المعلومات عن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك والان مع تفاصيل الخبر

يمثل قطاع التعدين يمثل أحد المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، والذي سيشهد انطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الذى أكد أن قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية كان نتيجة العمل الحكومي التكاملي مع مجلس النواب والذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى من خلال جذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي وفيما يلى أهم المعلومات عن مشروع انتاج حامض الفوسفوريك وكانت كالتالى..



1- مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية حقيقة لاستغلال خام الفوسفات وتحقيق قيمة مضافة .

2- ويجسد مدى التعاون والشغل التكاملي بين محافظة الوادى الجديد وشركة فوسفات مصر .

3- هذا المشروع سيوفر كثير من فرص العمل لابناء المحافظة ، وفى هذا الصدد أكد على أهمية وجود مركز تدريب لتطوير ورفع كفاءة العاملين.

4- مشروع انتاج حمض الفوسفوريك الذى يعد من أهم مشروعات التنمية فى محافظة الوادي الجديد .

5- مشروع حامض الفوسفوريك يساهم فى رفع القيمة المضافة لخام الفوسفات ، وتبلغ قيمته الاستثمارية حوالي 640 مليون دولار .

6- وتم اختيار موقعه داخل موقع شركة فوسفات مصر بهضبة ابو طرطور لتحقيق الاستفادة الكاملة من المنشآت والتسهيلات المتواجدة بالغعل وليكون بجوار المنجم المنتج لخام الفوسفات .