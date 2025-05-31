الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 31 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 3934 جنيها

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سعر الذهب اليوم السبت 31 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 3934 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 31 مايو 2025 06:00 م

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر
  • عيار 24: 5246 جنيهًا
  • عيار 21: 4590 جنيهًا
  • عيار 18: 3934 جنيهًا
  • الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا

 

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 2% ليسجل أدنى مستوى عند 3245 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3351 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 3289 دولار للأونصة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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