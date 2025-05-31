شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 31 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 3934 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 31 مايو 2025 06:00 م
تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
- عيار 24: 5246 جنيهًا
- عيار 21: 4590 جنيهًا
- عيار 18: 3934 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 2% ليسجل أدنى مستوى عند 3245 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3351 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 3289 دولار للأونصة.
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