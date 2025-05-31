شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 فى البنك المركزى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضانالسبت، 31 مايو 2025 06:00 م
كشفت بيانات البنك المركزي المصري استقرار سعر الدولار اليوم في التعاملات الفورية عند 49.71 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الأهلي 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
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