شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 فى البنك المركزى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري استقرار سعر الدولار اليوم في التعاملات الفورية عند 49.71 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الأهلي 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.