شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات و فى مقدمتها سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي، بالبنك المركزي 49.71 جنيه للشراء و 49.83 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم السبت ، فى البنك الاهلي 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع ، فى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع .

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.