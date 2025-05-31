شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضانالسبت، 31 مايو 2025 06:00 م
يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات و فى مقدمتها سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي، بالبنك المركزي 49.71 جنيه للشراء و 49.83 جنيه للبيع.
و سجل سعر الدولار اليوم السبت ، فى البنك الاهلي 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع ، فى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع .
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز