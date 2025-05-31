شكرا لقرائتكم خبر عن "سيد" للأدوية.. قلعة صناعية وطنية بخبرة تمتد لأكثر من 75 عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

منذ تأسيسها عام 1947، تواصل شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" - إحدى شركات القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - دورها الرائد في دعم سوق الدواء المصري، من خلال توفير أدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وشهدت "سيد" خلال الفترة الأخيرة تطويرا لخطوط الإنتاج وفقًا لأعلى معايير التصنيع الجيد (GMP)، مما عزز من قدرتها الإنتاجية والتنافسية. كما تصدر الشركة منتجاتها لعدد من الأسواق العربية والأفريقية.