شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصري.. تحديث جديد والان مع تفاصيل الخبر

خلال مستهل التداولات المسائية نرصد سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصري بحسب ما أوردته المواقع الإلكترونية لعدد من البنوك المصرية وفي مقدمتها البنك المركزي، حيث سجل الدولار 49.71 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الاهلي 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.71 جنيه للشراء، 49.81 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.