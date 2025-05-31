شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى ختام اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمينالسبت، 31 مايو 2025 03:30 م
ننشر تحديث سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 31-5-2025، ليسجل فى البنك المركزي 66.93 جنيه للشراء، و67.13 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى 66.69 جنيه للشراء، و67.27 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الاسترليني.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
66.69 جنيه للشراء
67.27 جنيه للبيع.
66.69 جنيه للشراء.
67.20 جنيه للبيع
66.66 جنيه للشراء.
67.25 جنيه للبيع.
66.67 جنيه للشراء
67.25 جنيه للبيع
66.69 جنيه للشراء
67.25 جنيه للبيع
66.78 جنيه للشراء
67.18 جنيه للبيع
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