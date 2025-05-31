شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التأمين: تطوير هوية بصرية متكاملة للاتحاد بالتعاون مع جهة متخصصة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصرى للتأمين عن اللجوء لإحدى الجهات المتخصصة لتنفيذ هوية بصرية متكاملة للاتحاد لعدم جدوى مسابقة تصميم شعار الاتحاد فى إيجاد تصميمات تعبّر بشكل كاف عن هوية الاتحاد ورسالته المؤسسية بالشكل الذى يبحث عنه .

وبحسب بيان رسمى للاتحاد جاء فيه ”اتحاد شركات التأمين المصرية يثمن مشاركات مسابقة تصميم الشعار ويعلن التوجه نحو تطوير هوية بصرية متكاملة بالتعاون مع جهة متخصصة “نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك في مسابقة تصميم شعار الاتحاد، وأنه بعد المراجعة لم تعبّر التصاميم بشكل كاف عن هوية الاتحاد ورسالته المؤسسية بالشكل الذي نبحث عنه، وبناء عليه، قررنا التعاون مع شركة متخصصة في مجال الهوية البصرية، وذلك لضمان تحقيق التكامل بين الشعار ورؤية الاتحاد وخطته الاستراتيجية".

جدير بالذكر، أن اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم )156( لسنة ،1953 وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع لنشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى: العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح. التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الاخرى في مصر والخارج.

