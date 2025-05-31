الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.625 ريال

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سعر الذهب اليوم السبت فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.625 ريال

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان، استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 40.700  ريال، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.
 

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
 

عيار 24 سجل 40.700 ريال
عيار 22 سجل 37.325 ريال
عيار 21 سجل 35.625 ريال
عيار 18 سجل 30.525 ريال
عيار 14 سجل 23.750 ريال
عيار 12 سجل 20.350 ريال
الاونصة1266.275 ريال
الجنيه الذهب284.975 ريال
الأونصة بالدولار3292.07 دولار

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع ، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن. كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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