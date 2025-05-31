شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.625 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان، استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 40.700 ريال، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 40.700 ريال

عيار 22 سجل 37.325 ريال

عيار 21 سجل 35.625 ريال

عيار 18 سجل 30.525 ريال

عيار 14 سجل 23.750 ريال

عيار 12 سجل 20.350 ريال

الاونصة1266.275 ريال

الجنيه الذهب284.975 ريال

الأونصة بالدولار3292.07 دولار

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع ، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن. كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.



