شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 مقابل الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الصرف، تطورات سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصري، وفقا البنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 49.71 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الاهلي 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.