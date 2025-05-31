شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة لمتابعة نسب التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية اليوم بمدينة العلمين الجديدة، استهلها بعقد اجتماع مع ممثلى شركة "cscec" الصينية، المنفذة لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بموقع المشروع، لاستعراض الموقف التفصيلى لتنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع، الذى تنفذه شركة الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، واستشارى المشروع.

وتابع وزير الإسكان، الموقف التنفيذى للبرج الأيقونى والأبراج السكنية بمشروع أبراج الدأون تأون بمدينة العلمين الجديدة، وأعمال التشطيبات الداخلية الجارى تنفيذها فى الأبراج، بجانب متابعة الموقف التنفيذى بمشروع البحيرات.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة واستمرار التنسيق للانتهاء من الأعمال، موجهاً بإعداد تقرير بكافة تفاصيل الأعمال الجارى تنفيذها أولاً بأول.

وعقب الاجتماع، تفقد الوزير ومرافقوه، أحد الأبراج السكنية بالمشروع، وتفقد إحدى الوحدات التى تم الآنتهاء من تشطيبها، كما تفقد موقف الأعمال بالبرج الأيقوني، وصعد للدور 67 وتابع مختلف الأعمال بمشروع البحيرات "كريستال لاجون"، وأعمال المرافق والطرق والكهرباء، موجهاً بضغط الأعمال وسرعة الآنتهاء من أعمال المرافق.

وأوضح وزير الإسكان أن مشروع الدأون تأون بمدينة العملين الجديدة، يضم 5 أبراج، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمإلى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمإلى مسطحات 320 ألف م2.

وتقع بحيرات العلمين "كريستال لاجون" بمنطقة الدأون تأون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تتوسط أبراج الدأون تأون، وتضم 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهى المشروعات المثيلة على مستوى العالم.