شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر يتراجع بحوالي 735 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 31 مايو 2025 01:13 م
هبط سعر الجنيه الذهب في مصر بحوالي 735 جنيهًا على مدار أسبوع ليسجل مستويات 36760 جنيهًا حاليًا بانخفاض 2% تقريبًا.
وكشفت بيانات سوق الصاغة، عن استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 مايو 2025، مع إغلاق البورصة العالمية للذهب وسط حالة من الثبات عند مستويات الإغلاق أمس.
وتترقب الأسواق المحلية والعالمية بحذر تحركات أسعار الذهب، خاصة مع انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة، وعلى رأسها مؤشرات التضخم. تُعد هذه البيانات حاسمة في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار المعدن الأصفر عالميًا.
وتعرض الذهب لضغوط سلبية بسبب قوة الدولار وعمليات جني الأرباح المستمرة، لكنه عوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى حد كبير بعض المكاسب التي تحققت نتيجة التقلبات الحادة في أسعار التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، ليشهد الذهب مكاسب محدودة مع إعادة فرض الرسوم الجمركية، كما أثار استمرار تقلبات الرسوم بعض التوقعات بأن ترامب لن ينفذ تهديداته.
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