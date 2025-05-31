شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر يتراجع بحوالي 735 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

هبط سعر الجنيه الذهب في مصر بحوالي 735 جنيهًا على مدار أسبوع ليسجل مستويات 36760 جنيهًا حاليًا بانخفاض 2% تقريبًا.

وكشفت بيانات سوق الصاغة، عن استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 مايو 2025، مع إغلاق البورصة العالمية للذهب وسط حالة من الثبات عند مستويات الإغلاق أمس.