شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 31-5-2025 منتصف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 31-5-2025 ، ليسجل فى البنك المركزي 66.93 جنيه للشراء ،و 67.13 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 66.69 جنيه للشراء، و 67.27 جنيه للبيع ،

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني



وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.69 جنيه للشراء

67.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.69 جنيه للشراء.

67.20 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.66 جنيه للشراء.

67.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.67 جنيه للشراء

67.25 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.69 جنيه للشراء

67.25 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.78 جنيه للشراء

67.18 جنيه للبيع



