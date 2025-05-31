شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 31 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ32.475 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.475 دينار مقارنة بـ32.550 دينار سعر أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت



عيار 24 سجل 32.475 دينار

عيار 22 سجل 29.775 دينار

عيار 21 سجل 28.425 دينار

عيار 18 سجل 24.350 دينار

عيار 14 سجل 18.950 دينار

عيار 12 سجل 16.250 دينار

الاونصة1010.200 دينار

الجنيه الذهب227.350 دينار

الأونصة بالدولار3292.07 دولار

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع امس ، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن.

كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.