شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضانالسبت، 31 مايو 2025 12:00 م
ننشر آخر تطورات سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات وفق تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي، بالبنك المركزي 49.71 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت فى البنك الأهلي 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه البيع، وفى بنك مصر سجل 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه البيع .
و سجل سعر الدولار التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
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