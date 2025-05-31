شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 بـ4590 جنيهًا.. سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 31 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصاغة، استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 مايو 2025، مع إغلاق البورصة العالمية للذهب وسط حالة من الثبات عند مستويات الإغلاق أمس.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5246 جنيهًا

عيار 21: 4590 جنيهًا

عيار 18: 3934 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا

تترقب الأسواق المحلية والعالمية بحذر تحركات أسعار الذهب، خاصة مع انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة، وعلى رأسها مؤشرات التضخم. تُعد هذه البيانات حاسمة في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار المعدن الأصفر عالميًا.

تعرض الذهب لضغوط سلبية بسبب قوة الدولار وعمليات جني الأرباح المستمرة، لكنه عوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى حد كبير بعض المكاسب التي تحققت نتيجة التقلبات الحادة في أسعار التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، ليشهد الذهب مكاسب محدودة مع إعادة فرض الرسوم الجمركية، كما أثار استمرار تقلبات الرسوم بعض التوقعات بأن ترامب لن ينفذ تهديداته.